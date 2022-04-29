下周國際新聞事件

05/02 周一 日本Jibun銀行四月製造PMI

南韓四月製造PMI

日本四月消費者信心

歐元區四月製造業PMI

美國四月製造業PMI

美國ISM製造業PMI

業績報告：恩智浦、安森美

05/03 周二 南韓四月通膨

澳洲央行利率決議

英國四月製造業PMI

歐元區三月PPI

美國三月職缺報告

美國三月工廠訂單

業績報告：超微、輝瑞、Airbnb、Lyft

05/04 周三 API原油報告

越南四月製造業PMI

德國三月貿易收支

歐元區四月綜合/服務業PMI

美國三月貿易收支

美國四月綜合/服務業PMI

美國四月ISM非製造業PMI

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：莫德納、三星SDI、Ebay、Uber

05/05 周四 美國聯準會利率決議

巴西央行利率決議

德國三月工廠訂單

英國四月綜合/服務業PMI

英國央行利率決議

美國首次請領失業救濟

業績報告：Dropbox、高盛、GoPro

05/06 周五 東京四月(核心)CPI

德國三月工業生產

加拿大四月失業率

美國非農就業報告

美國四月失業率

《國際金融》財報解憂 歐股走升
陳東伯快評》美301伎倆不可不防
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