下周國際新聞事件
05/02 周一 日本Jibun銀行四月製造PMI
南韓四月製造PMI
日本四月消費者信心
歐元區四月製造業PMI
美國四月製造業PMI
美國ISM製造業PMI
業績報告：恩智浦、安森美
05/03 周二 南韓四月通膨
澳洲央行利率決議
英國四月製造業PMI
歐元區三月PPI
美國三月職缺報告
美國三月工廠訂單
業績報告：超微、輝瑞、Airbnb、Lyft
05/04 周三 API原油報告
越南四月製造業PMI
德國三月貿易收支
歐元區四月綜合/服務業PMI
美國三月貿易收支
美國四月綜合/服務業PMI
美國四月ISM非製造業PMI
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：莫德納、三星SDI、Ebay、Uber
05/05 周四 美國聯準會利率決議
巴西央行利率決議
德國三月工廠訂單
英國四月綜合/服務業PMI
英國央行利率決議
美國首次請領失業救濟
業績報告：Dropbox、高盛、GoPro
05/06 周五 東京四月(核心)CPI
德國三月工業生產
加拿大四月失業率
美國非農就業報告
美國四月失業率
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