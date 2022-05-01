某私立科大劉姓助理教授，上網PO文指關貿網路公司前董事長許建隆論文「舞弊」，被判拘役100天確定，事後許男及關貿公司提告求償，劉雖辯稱文章是維護國家法益，但台北地院判劉敗訴，須賠償70萬元，刪除部分網路文章。可上訴。

判決指出，劉、許均在某科大任教，劉男自2017年11月至2018年8月在臉書、YouTube等網站PO文指許舞弊成性，遭檢舉論文舞弊，甚至質疑許找黑衣男對他暴力偷襲，還說許拿禮券賄賂他撤案，禮券一定是關貿公司的支出。

劉另於臉書傳訊息給許「我會去找黑道」、「我會讓你2個兒子自殺，讓你全家人自殺」。劉還在臉書PO文指媒體把他妖魔化。高院依加重誹謗、恐嚇危害安全罪判劉拘役100天，得易科罰金10萬元確定。

事後許男及關貿公司以劉男文章侵害他及關貿公司名譽權及信用權，許男、關貿公司分別向劉男求償200萬、50萬元，刪除網路文章、刊登60天道歉啟事。

庭訊時，劉主張他提出的資料都是維護國家法益，而且他也是維護關貿公司的法人利益，所以關貿公司告他並不具正當性。

但法官認為，許遭檢舉抄襲案，經該科大調查，並未發現許有違反學術倫理情事，劉男明知此事，並曾出具聲明表示日後不會再針對許個人做公開性評論，卻仍上網PO文，不採信劉說法，判決劉須賠償許男70萬元，並刪除部分網路文章。