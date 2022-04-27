前職籃球員經紀人劉維霖涉嫌自網路取得HBL球員的猥褻影片，恫嚇若不出面處理就散布影片，要求對方陪泡湯、拍裸露影片做為交換報酬，甚至還用年輕正妹照片創設假的IG帳號，吸引HBL球員，誘使傳送自慰影片，還向對方討「原味」束褲未遂，前後散布200條不雅影片，新北地檢署查出至少有24名HBL球員受害，今依違反兒少性剝削等罪將他起訴。

檢方起訴指出，39歲的劉男自去年5月起，使用年輕正妹照片創設社群軟體IG帳號，吸引HBL球星追蹤，並傳送裸露胸部、下體的性感影像給球員，傳訊給對方稱想看他裸露下體的畫面。

劉男與該球員長期聊天，取得對方信任，得知該球員曾遭人拿私密影像威脅後，劉男便一人分飾2角的方式，先以正妹身份引誘對方與他的真實身分聯繫，接著向對方宣稱，其猥褻影像在網上要價5000元，很多人找他買片，要求球員交付原味束褲，作為處理私密影像的報酬，甚至在要求球員提供學生證證號，供他以便宜價格購買IPAD mini。

劉男另被控同年5月間，威脅另名球員，若不出面處理，將讓其隊友、家人、學長都知道，致使對方心生畏懼，與劉男相約見面，未料劉男卻提出陪同泡溫泉、拍裸露影片等要求，作為處理私密影像的回報、懲罰，但遲遲未獲該球員回應，劉男才就此罷休。事後12名受害者向警方報案，全案才被揭露。

庭訊時，劉男辯稱沒有恐嚇的意思，只因當時氣氛太緊張，幽默開玩笑；猥褻影片部分則為獲取財產利益，無不法所有之意圖。

檢警追查發現，被害HBL球員至少有24名，而劉男散布的私密影像也多達200條，劉男除與共犯將猥褻影像儲存在名叫「台灣籃球N號房」的雲端中，還會以球員的學校、姓名作為資料夾名稱，與同好網友交換分享，並詢問網友拍攝指定對象的價錢，認定猥褻影片可賣錢並有財產價值，不採信劉男辯詞，今依成年人故意對少年恐嚇、詐欺得利、兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴劉男，並沒收劉男扣案的手機、雲端硬碟等物。

而劉男另涉嫌於2020年間自色情網站下載P＋聯盟球員譚傑龍等人不雅影片，威脅球員提供原味束褲、襪子拿去賣錢，今年1月遭北檢依恐嚇取財等罪起訴，全案台北地院審理中。