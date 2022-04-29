IDC公佈2022年第一季大陸智慧型手機市場出貨量報告顯示，該季大陸智慧型手機市場出貨量約7,420萬台，年減14.1％。報告指出，若沒有額外正向刺激因素的出現，2022年大陸智慧型手機市場或將跌破3億台大關。

36氪引述報告顯示，OPPO在第一季出貨量排名大陸市場首位，主要得益於其Reno 7系列及A系列新品穩定的銷售表現，市占率達18.5％，其後為榮耀以18.2％市占率居次，vivo、蘋果、小米則分別位列第二到五名。

IDC大陸研究經理王希指出，由於2021年同期的高基數影響，第一季市場出現大幅下滑在預料之中。同時，目前大陸疫情對手機市場在物流、供應端所帶來的負面影響是相對可控的，所帶來的是部分需求的延遲滿足。

然而，大陸重要城市出現的疫情反復，持續影響消費者對手機等非必要消費品的消費情緒，這將在需求端持續加劇市場的下滑。