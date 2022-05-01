2022年底選戰逼近，民進黨內傳出與台北市副市長黃珊珊合作的構想，對此，台北市長柯文哲今（1日）表示，黃珊珊跟每一個人都可以合作。民進黨立委何志偉則表示，堅決反對「DPP禮讓他人選台北市長！」，自己率先提出衛福部長陳時中是最好的人選，呼籲黨內要盡快澄清。

何志偉稍早在臉書寫下，當年在民進黨禮讓柯文哲參選台北市長時，就有表達反對的立場，認為民進黨絕對要自己提出最好的人選，才是對民眾負責的表現，今天又看到有媒體報導，有傳言「禮讓黃珊珊」。

何志偉強調，不論這個傳言從何而來，或是黨內只要有人有這個想法就是「萬萬不可」。一個負責任的執政黨，絕對要提出自己的首都市長候選人。

何志偉說，自己是率先提出衛福部長陳時中是接任最好的人選，相信有很多市民朋友、支持者也有同樣的盼望，希望可以讓阿中部長把防疫的經驗，帶到台北市來，讓更多民眾可以感覺到他的好，同時也讓他發揮治理城市的長才，呼籲黨內要盡快澄清，「民進黨不會禮讓他人」不要讓錯誤訊息蔓延。