根據《中天新聞》公布的最新的台北市長民調顯示，國民黨立委蔣萬安以31.9%支持度奪冠，但值得注意的是，蔣萬安失守深藍票倉大安區，在該區的支持度輸給台北市副市長黃珊珊。出身該選區的國民黨台北市議員徐弘庭直言，自己剛看到這個民調時很緊張，但他仔細分析民調的問卷設計後指出，並不認為黃珊珊在超車，而棄保和疫情會是這場選戰的重點。

徐弘庭今天(30日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，自己聽到大安、文山失守很緊張。不過，徐弘庭認為，看一份民調要看其問卷設計，這份民調還問了很多其他的問題，這份民調出現一點點樣本數偏差問題，在高度政治議題答案兩極化，表示這問卷中有衝突。

徐弘庭發現，這份民調的政黨交叉分析顯示，黃珊珊能拿到13.8%的民進黨選票、11.9%國民黨選票，這證明黃珊珊穿透力；但同時蔣萬安也獲得3成的民眾黨支持者的支持，在組織上出現分歧。

徐弘庭分析，台北市40歲以上民眾經歷好幾次大選，都有棄保的經驗，棄保和疫情會是整場選戰重中之重。棄誰保誰看起來就很重要，而棄保很重要的是誰贏， 目前蔣萬安勝算大一點。這份民調用不同方式解讀，會出現很大落差，「我看到的是蔣對民眾黨穿透力很高，若這樣蔣萬安還輸，代表民眾黨支持度極低，蔣萬安拿三成怎麼可能還輸黃珊珊？那民眾黨支持度到底是什麼？」

徐弘庭認為，整體而言，這份民調的看點在於「穿透力」，因為在分析政黨支持度時，樣本不會有分區的問題，至於在分區民調的部分，樣本數有沒有呈現常態性分布，看起來是不容易的，「我比較不認同是黃珊珊超過，未來棄保發生可能性還是很大」。