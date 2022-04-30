國民黨布局年底九合一選舉，桃園市長人選陷僵局，更引發黨內對於初選制度的爭論。國民黨祕書長黃健庭今（30日）在臉書直言，很多人對於這次縣市長提名作業有所誤解，質疑為什麼不辦「初選」？總而言之，初選只是提名過程的方法之一，求「最終的勝選」才是我們的目標，切勿陷入初選的迷思。

黃健庭今中午以「初選的迷思」為題寫下，衡諸過往經驗，初選除了容易被敵對政黨介入，造成民調失真外，更嚴重的是，初選過程難免造成對立，即使參選者很有風度，但各自的支持者仍可能心存怨恨，導致無法彌補的裂痕，失去基本盤票源，影響選戰結果，得不償失。所以，就連民進黨也是萬不得已才辦初選。因此，中常會在2月初就通過縣市長提名特別辦法，敲定「以協調代替初選」，找出最具勝選機會的候選人。

黃健庭說，其實對黨中央而言，辦初選是最容易輕鬆的事，只要把全部有意願的人都放入初選，看起來公平就好。至於能不能產生最能勝選的人？一句「尊重初選結果」即可交待，但這絕非負責任的做法。初選也並不是萬靈丹，現實是常常有具備參選條件的人選，會因為種種原因對參加初選躊躇；辦理初選，有時候反而壓縮了黨廣納賢才的空間，進而錯失最適合的人選。

黃健庭進一步說，過去一個多月克服種種困難，順利在台南及金門提名謝龍介及楊鎮浯化解原本激烈競爭的態勢，也避免了初選可能帶來的撕裂，這就是成功地「以協調代替初選」。非常感謝陳以信及陳玉珍立委的謙讓，為「顧全大局」做最好的榜樣。如此不僅地方可以團結合力打年底選戰，同時也為他們的下一站，做了最正面的鋪排。民進黨在雙北、桃園等非執政縣市，都還沒有提出人選，國民黨無須急著出牌。請大家沈住氣，相信我們追求勝選的決心。選策會一定會如金門、台南一般，在各縣市協調出最佳人選，千萬不要自亂陣腳、失了團結，中了敵營的計。