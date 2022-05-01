前副總統陳建仁卸任後更活躍，不僅加入民進黨還擔任「小英之友會榮譽總會長」，外傳陳建仁將接任民進黨主席。對此，民進黨立委許智傑今（1日）表示，民進黨黨章執政時期由總統兼任黨主席，也有一定的黨內機制，沒有更換黨主席的必要。

許智傑表示，陳建仁聖騎士的印象鮮明，沒有強烈政黨色彩，跟2008年總統蔡英文接任黨主席的形象很雷同，非常能吸取中間選民的認同。他強調，民進黨黨章執政時期由總統兼任黨主席，也有一定的黨內機制，目前蔡總統領導黨政表現良好，沒有更換黨主席的必要。