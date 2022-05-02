老師為身高160的「小賓」打造巨人角色，讓他能上台表演。（天空舞集提供）

台東在地舞蹈團「天空舞集」多年來深耕後山，表演及推廣現代舞，不遺餘力。（莊哲權攝）

有學習障礙的「小虎（化名）」苦練多年終於如願考上台藝大舞蹈系；身高160公分的「小賓 」只有低年級的智力，特地為他量身打造巨人角色，讓他可以上台表演；台東「天空舞集」舞蹈團團長蔡福松說，舞蹈本身就是1種藝術治療，只要耐心琢磨，特殊兒童也能舞出屬於自己的天空。

「小虎」家中有2位妹妹是重度智障，本身也有學習障礙問題，雖然對舞蹈有濃厚興趣，但是因為動作反應總是慢半拍，必須比別人付出更多的努力，苦練多年，去年終於如願考上台藝大舞蹈系。

「小賓」在小六時身高就160公分，智力發展卻像低年級的小朋友，為了讓他可以與其他人一起表演，老師煞費苦心為他量身打造了「巨人」的角色，讓他可以站上舞台。

另有1位長短腿的肢障小女孩與正常的妹妹一起到教室練舞，因先天缺陷在學習過程中確實會遇到許多困難，但是老師總是用正常小朋友的標準要求她，不要有個別待遇，長期下來她較弱的腳，愈來愈強壯。

教舞30多年的蔡福松說，舞蹈本身就是1種藝術治療，不論對智力發展、肢體發展障礙，注意力無法集中、或情緒障礙的兒童，長期學舞都有其一定的效果，因此，若有特殊兒童來學舞，他都是用接納來教導。

「天空舞集」成立於2012年，是台東僅有的在地現代舞團，連續18年獲選台東縣傑出演藝團隊，多年來深耕後山，以演出、培訓、推廣並進，近年來舞團更走出演藝廳，演出多場關於心靈啟發及重新認識部落的作品。