前國安局組長劉冠軍涉侵佔國安密帳，逃亡20多年，士林地檢署聲請沒收犯罪所得，士林地院4月底裁定，沒收劉妻孟雯華名下豪宅，以及未扣案的犯罪所得1億5000萬多元，追徵其價額，合計1億9220萬7元。

劉冠軍職掌奉天專案基金，並在1994年2月到2000年4月間，挪用公款辦理定期存款，並將孳息提領一空，侵佔基金公款孳息多達1億9000萬餘元，劉冠軍更在2000年偷渡出境。案經國防部高等軍事法院發佈通緝，發現他從事間諜活動，高檢署去年4月23日對劉冠軍發布通緝。

士林地檢署針對劉冠軍疑似使用贓款投資台積電股票、不動產部分予以查扣，並向法院聲請單獨沒收，包括台積電股票、存款、高爾夫球證，以及孟雯華名下的台北市文山區秀明路豪宅及扣案的貴重金屬，總額近2億元。孟雯華則是登記所有權人，屬於聲請沒收的第三人，案經傳喚孟並未到庭表示意見。

裁定指出，劉冠軍犯貪污治罪條例侵占公有財物犯行，犯罪所得共計1億9220萬7元，而孟雯華名下豪宅是劉冠軍以侵占國安局款項購置，應予沒收，本案犯罪所得1億9220萬7元扣除劉冠軍支應不動產費用3815萬5000元後，尚餘1億5404萬5007元，一併沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，本案仍可抗告。