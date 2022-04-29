三立前執行副總莊文信，在2017年捲入弊案，遭到親舅舅張榮華提告背信、詐欺，莊文信在離開三立後轉為幕後並成立公司，打造東森《美味滿閣》、民視《黃金歲月》等戲。
現為三立董事長的張榮華，在日前三立台灣台副總洪任中請辭後，自己便兼任起台灣台台長一職，今（29日）傳出莊文信將回鍋接手要職，對此，莊文信證實此事，透露將於5月9日上任，擔任三立資深副總、三立台灣台台長、三立藝能執行副總3要職。
而三立稍後也回應「三立一向用人唯才，希望借助莊文信三十多年戲劇製作經驗，期許他未來能做更多好戲。」
三立前執行副總莊文信，在2017年捲入弊案，遭到親舅舅張榮華提告背信、詐欺，莊文信在離開三立後轉為幕後並成立公司，打造東森《美味滿閣》、民視《黃金歲月》等戲。
現為三立董事長的張榮華，在日前三立台灣台副總洪任中請辭後，自己便兼任起台灣台台長一職，今（29日）傳出莊文信將回鍋接手要職，對此，莊文信證實此事，透露將於5月9日上任，擔任三立資深副總、三立台灣台台長、三立藝能執行副總3要職。
而三立稍後也回應「三立一向用人唯才，希望借助莊文信三十多年戲劇製作經驗，期許他未來能做更多好戲。」
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