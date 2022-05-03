本土投顧普遍認為，大盤日KD上周曾經落入超賣區，並站上5日線，意味指數短線有望落底，震盪之後將有續攻契機，後續關鍵在於成交量能，若指數可帶量攻堅，成交值突破3千億元水位，意味多方強勢回歸，到時可望展開一段反彈。

國票投顧分析，原先受制美國聯準會（Fed）鷹派疑慮擴大，市場傳出6月恐升息3碼，加上俄羅斯切斷波蘭、保加利亞的天然氣供應，恐慌情緒再起，台股上半周兩度重挫，並創下今年來新低，所幸上海、昆山陸續解封，有利台廠營運回溫，帶動大盤上周四上漲逾百點，浮現初步落底訊號，上周五更在高通、臉書母公司Meta財報優於預期的激勵下，指數延續反彈力道，最終上漲172點，收復5日線。

國票投顧指出，從技術面觀察，大盤日KD曾經落入超賣區，不過，當前轉為黃金交叉，意味指數短線有望落底，震盪之後將有續攻契機，後續關鍵在於成交量能，若指數能夠上漲帶量，並突破3千億元水位，意味多方強勢回歸，到時可望展開一段反彈。MACD方面，柱狀體位於0軸之下，幅度較先前擴大，但上周五台股跳空上漲之後，指標終於出現收斂，空方氣焰得到控制，大盤有望在此打底向上。

綜合上述，國票投顧表示，台股迎來跌深反彈，成功收復5日均線，加上大盤上周來到16,219點創波段新低時，20日乖離率為-4.95%，是近半年來波段若，以此來看，指數短底就在附近，如果近日還有下探，容易出現跌深反彈。

因此，國票投顧建議，當前操作策略，聚焦政策利多概念股、投信新一季布局標的，電子股以網通族群為首，傳產股可著墨觀光、風力發電、紡織、食品、化學肥料、航運，上述類股近期輪流發動，將是短線買盤焦點所在。

台新投顧分析，台股大盤自1月高點回調已逾10％，波段跌幅已深，配合目前美股科技財報陸續公佈及5月初FOMC會議，不確定性將消除下，指數短線可望落底反彈。然隨著時序進入5月份，台股第一季財報也將陸續公佈，而高通膨背景下終端需求亦再現雜音，為後續須留意之風險。

在操作建議上，台新投顧表示，3月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額，雙創歷史新高。因預期台灣經濟穩健成長，帶動購屋剛性需求成長，房市長期看升，營建股看法正向。網通產業因疫情加上去年需求因缺料遞延至今年，第一季淡季不淡且第二季訂單無虞，多數網通廠訂單皆已排到年底，可留意。成衣紡織業訂單展望多至第三季，上半年產業營收及盈餘表現無虞。中下游議價能力較高，成長動能優於上游。