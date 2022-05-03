針對大陸財政政策，大陸財政部副部長許宏才表示，將加大力度紓困解難，著力穩住經濟。當前經濟下行壓力加大，財政收支平衡承壓。基層政府保基本民生、保工資、保運轉「三保」始終是預算安排和保障的重中之重，而今年退稅、減稅、降費對地方財政收入有一定影響。

許宏才表示，退稅、減稅是穩定宏觀經濟大盤的關鍵性舉措。今年以來，大陸財政部已經發布20多項稅費支持政策，預計全年退稅減稅約2.5兆元（人民幣，下同）。主要包括：實施大規模留抵退稅政策，有關行業存量留抵稅額全額退還；延續實施扶持製造業、小微企業和個體工商戶的減稅降費政策，提高減免幅度、擴大適用範圍；發布支持特殊困難行業紓困發展的稅收政策等。目前，各項退稅減稅降費政策正在加快實施。

而面對今年疫情多點散發等突發因素，大陸財政支出強度進一步加大，目前重點投向了哪些領域？許宏才說，今年以來，各級財政部門堅決貫徹落實《政府工作報告》，保持適當支出強度，加快支出進度，同時優化財政支出結構，加大對重點領域的支出保障力度，具體作為包括：一、支出進度進一步加快。截至4月中旬，大陸一般公共預算支出7.24萬億元，同比增長7.7％，為預算的27.1％。進度比去年同期加快。

二、重點支出得到有力保障。加大對科技攻關、現代農業、衛生健康和教育等民生領域及區域重大戰略的支持力度。截至4月中旬，一般公共預算安排的科學技術支出增長20.5％、農林水支出增長10.4％、衛生健康支出增長8％、教育支出增長7.8％。

三、列入政府性基金預算的專項債支出明顯快於上年。今年一季度新增專項債券安排支出8528億元，同比增加8121億元。

四、直達機製作用進一步發揮。今年納入直達範圍的資金總量約4兆元，比2021年增加近1.2兆元。截至4月中旬，大陸中央財政已下達直達資金近3.7兆元，佔比超九成，具備條件的資金已全部下達。各地安排29萬餘個項目，形成支出約1.2兆元。

至於「三保」工作總體情況，許宏才說，基層「三保」始終是預算安排和保障的重中之重。今年，退稅減稅降費對地方財政收入有一定影響。總體看，基層財力水平有所提高，「三保」支出得到有效保障，各項惠企利民政策正在落地。為了確保政策落實和基層「三保」，大陸財政部會同地方做了大量工作，包括：一、加大轉移支付力度。2022年，大陸中央對地方轉移支付規模近9.8兆元，比上年增長18％，積極向中西部地區和基層傾斜。通過實施轉移支付等措施，地方一般公共預算支出比上年增長8.9％，為基層「三保」提供財力支撐。

二、完善激勵約束機制。大陸中央財政在安排一般性轉移支付時，將推動和促進財力下沉等作為政策目標，對加強「三保」保障、提高縣級財力水平和均衡度成效明顯的地區，予以獎勵，體現正向激勵。

三、加強工作指導和督促。主要是落實地方各級政府責任，督促地方加強預算管理。各級財政都要堅持「三保」支出在財政支出中的優先順序，切實採取措施確保各項民生政策落實，確保教師等重點群體工資、養老金等按時發放。縣級財政要確保「三保」預算逐項足額編列，省級財政抓好縣級「三保」預算編制的審核，確保縣級「三保」有充足的資金保障。

四、探索建立地方財政運行監測機制。對地方「三保」預算安排和執行情況、影響「三保」執行的相關因素動態變化等開展監測和預警。省級財政、財政部監管局和財政部各有監測重點，做到無死角、不遺漏，發現風險及時整改處置。