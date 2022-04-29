美國商務部29日公布，美國3月個人支出月增1.1％，高於市場預期的月增0.7％。3月個人所得月增0.5％，高於分析師預期的0.4％增幅。2月個人支出由月增0.2％上修至0.6％，所得由0.5％上調至0.7％。

商務部亦公布，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標－計入食品與能源項目的3月個人消費支出（PCE）物價指數年增6.6％，月增0.9％，市場預期為年增6.8％與月增0.5％。不含食品與能源的核心PCE3月年增5.2％、月增0.3％，市場預期為年增5.5％與月增0.3％。