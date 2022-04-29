各部會去年配合振興5倍券推出8種加碼券，其中以面額1000元的國旅券被搶得最兇。但根據交通部觀光局統計，國旅券使用期限至4月30日止，使用率為68.3％，未使用完的預算，未來將投入團遊補助中。

觀光局指出，國旅券領券數為238萬6165張，已使用163萬484張，使用率為68.3％。交通部長王國材曾表示，未用完的預算，將用在補助旅行社針對特色旅遊組團，繼續帶動食宿遊購行等產業。

有許多民眾將自己抽到的國旅券拿上網兜售，觀光局強調，若轉賣被檢舉後查證屬實，民眾會被取消中籤資格。