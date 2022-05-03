美股四大指數周二（3日）戲劇性V型強彈收紅，費半指數更暴彈3.5%，但華爾街大空頭、摩根士丹利首（大摩）席美股策略師Michael Wilson警告，美股還沒跌完，預期標普500指數還會再殺17%， 原因是通膨飆上40年高點，標普指數實際收益已跌至1950年代以來最大負值，他建議投資人趁股市反彈快逃命。

美國財經媒體報導，大摩分析師Wilson表示，美國通膨高到嚇人，成本飆升衝擊企業獲利，股市不再成為投資人對沖通膨風險的工具。他預估，標普500指數短期內將跌至3800點，最壞情況恐下探3460點，以當前指數位階來看還有8%至17%的跌幅。

「目前第1季供應鏈中斷的情況有所緩解，庫存開始上升。」Wilson說，反映出市場需求正在放緩，增加消費品庫存過剩的風險；另一方面，受疫情影響，供應鏈可能再次緊縮，因此對消費類股或其他受惠於供給短缺的股票來說，都不是好消息。

Wilson強調，標普500指數的實際收益率已跌至1950年代以來最大負值，並示警，標普指數正面臨空頭熊市的風險，背後原因有通膨破紀錄、利率飆升，以及消費者和企業對前景不穩定。

在美媒調查所有股票分析師中，Wilson對標普500指數年底目標最低，但他不排除股市在大跌後，可望出現短暫喘息機會，建議投資人趁反彈快逃命。