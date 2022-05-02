美股4月最後一個交易日遭遇血洗，周五（29日）道瓊指數暴跌939點，那斯達克指數跌536點，單月跌幅超過13%，創金融危機以來最糟糕表現。美股連日重挫引發投資人恐慌，全球首富馬斯克（Elon Musk）給予建議，向網友提供一條選股方向。

美股4月壟罩低氣壓，不僅俄烏戰火、通膨、供應鏈瓶頸以及疫情等種種利空不見緩解，美國聯準會（Fed）暗示採取更激進的升息，以抑制日益高漲的通膨，使的投資人更加保守；4月全月，道瓊指數跌4.9%、標普500指數跌8.8%，而科技股最為慘烈，那斯達克指數重挫13.3%，創金融危機以來單月最高跌幅。

美股接連下挫，道瓊指數4月多日單日跌幅超過800點以上，市場瀰漫緊張情緒，馬斯克表示近日常被問及此事，而他也不吝給予建議，「第一、買產品及服務值得您信賴的公司股票，第二、您認為公司的產品和服務走下坡時才能出售」。

馬斯克強調，當市場下跌時，千萬不要驚慌，就長期來看，這會對你有很大的幫助。