緯穎(6669)今董事會，會中通過2022年度第一季財務報表，合併營收達新台幣507.05億元，年增29.1%；營業淨利為29.07億元，稅前淨利為29.72億元，稅後淨利為23.46億元，每股盈餘為新台幣13.42元。

緯穎第一季營收、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利、基本每股盈餘均創同期歷史新高。

緯穎在馬來西亞的系統廠房在首季已經開工，今年底完工，預估2023年加入量產。緯穎第二棟馬來西亞廠則將以生產主機板為主，預估2023年底完工，2024年量產；至於墨西哥廠持續有計畫擴大產能，目前墨西哥廠是緯穎產值最大的廠區。

緯穎表示，受製造與運輸成本影響，首季毛利率、營益率分別年減0.5、0.1個百分點至7.7%、5.7%。受惠匯兌收益，稅後淨利率年增0.3個百分點至4.6%，創同期歷史新高。

因企業加速數位轉型與各種AI應用需求，雲端資料中心產業持續成長。但市場不確定性與供應鏈風險仍在，公司持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性。

緯穎在今天法說會上也表示，目前客戶需求未被滿足，長短料情況已長達3~4季，特殊ic零組件仍然短缺，緯穎從替代料和改設計作調整，以渡過供給面的難關，首季的存貨仍持續上升。

緯穎指出，今年以來中國封城，雖然緯穎短缺料主要供應地不是在華東，沒有明顯影響；但有些替代料是在華東，未來仍要持續觀察。此外，供應鏈長短料導至存貨堆積，以及運輸成本增加。首季毛利率和營益率呈年減，主要就是存貨長短料引發運費的價和量都增加，存貨倉儲需求致承租成本上揚。