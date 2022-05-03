頭份幼兒園新業主承接從3日正式上路，頭份市長羅雪珠一早就趕往幼兒園關心小朋友。（謝明俊攝）

頭份幼兒園新業主承接從3日正式上路，包括頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、徐功凡、溫宜靜及市代許銑倫等一早就趕往幼兒園關心小朋友。（謝明俊攝）

頭份幼兒園新業主承接從3日正式上路，包括頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、徐功凡、溫宜靜及市代許銑倫等一早就趕往幼兒園關心小朋友。（謝明俊攝）

頭份幼兒園新業主承接從3日正式上路，頭份市長羅雪珠感謝園長林家湲及全體老師員工全力協助小朋友度過停課難關。（謝明俊攝）

頭份市幼兒園因原有承辦業者財務問題遭教育部緊急撤照，一度造成幼兒園險些停擺，經苗栗縣府、縣議會及市公所3方合力止血，市公所緊急招標新業者接手，3日正式上路，頭份市長羅雪珠及縣議員張淑芬、徐功凡及溫宜靜等以及市代許銑倫，一早前往關心小朋友們，並將持續關注讓幼兒園持續順利運作。

這起撤照風波，因來得突然，讓縣府以降的頭份市公所、園方、家長及小朋友都措手不及，對於教育部行事如此倉促，也引起許多家長不滿，抨擊教育部根本不在乎小朋友們的受教權，幸好縣府、公所以及縣議會全力支持，研擬應對方案，才使得這場可能的停課風波及時挽回，讓百餘名小朋友們能夠繼續安心的在原地上課。

頭份市幼兒園新業主承接 3日正式上路

頭份市幼兒園新業主承接 3日正式上路

頭份市幼兒園是屬於公辦民營的幼兒園，專門招收小班至大班的幼兒，由於園址環境寬敞優靜，所以吸引許多頭份市民將小朋友送來就讀，甚至有遠至造橋大坪村、頭份市尖山等地區的小朋友，在這次事件發生前，全校共有183名小朋友，事發後，約有6、7名小朋友家長緊急辦理轉學，其餘家長因對市公所處置有信心，因此，繼續留下來就讀。

教育部在今年3月間緊急撤除頭份幼兒園承包業者糖葫蘆基金會登記許可，基金會因而不得再承攬幼兒園業務，縣府教育處與頭份市公所緊急應變，並在縣議長鍾東錦、縣議員張淑芬、徐功凡、鄭聚然、溫宜靜等人反映民意希望原校上課的最高前提下，羅雪珠多次奔走幼兒園，請求園長林家湲及老師職員的全力協助，讓幼兒園得以繼續運作，不讓小朋友上課出現空窗期。

經過市公所緊急辦理招標作業，最後由社團法人中華民國文教產業暨補習服務品保協會承攬，公所表示，新業者是以非營利為目的的社會團體，是由董事長張義雄博士以關懷文教產業、兒童福利及托育服務經營管理品質等方面而成立，該協會辦理相關幼教及兒童福利業務具有相當專業資歷與服務經驗，不僅承攬多個縣市托育機構、幼兒園等，與各大專院校亦保持長久產學合作關係，深根地方發展及培育人才。

張義雄表示，承攬頭份幼兒園原則是基於原有的基礎上，延續良好的措施及經營管理方式，並力求臻進。新業者與公所簽約後多次與現有老師及員工懇談及溝通，獲得大多數同仁的留用，並將給予現有同仁的工作權利及優惠，包括休假、提供後續進修機會等等，公所將積極關心與督導新業者的營運狀況。

新業者是從5月1日起正式承接園方所有業務，但因適逢勞動節連假，新業主正式營運上路是從3日開始，經過新業主多次與園方全體老師員工懇談，多數老師都願意留任，大幅降低小朋友們適應問題，包括羅雪珠、張淑芬、徐功凡、溫宜靜及市代許銑倫等人，3日上午一早趕往幼兒園關心小朋友上課狀況，並感謝全園師長這段時間努力，讓幼兒園度過關園停課的風暴。