頭份市幼兒園新業主承接 3日正式上路

頭份市幼兒園因原有承辦業者財務問題遭教育部緊急撤照，一度造成幼兒園險些停擺，經苗栗縣府、縣議會及市公所3方合力止血，市公所緊急招標新業者接手，3日正式上路，頭份市長羅雪珠及縣議員張淑芬、徐功凡及溫宜靜等以及市代許銑倫，一早前往關心小朋友們，並將持續關注讓幼兒園持續順利運作。
這起撤照風波，因來得突然，讓縣府以降的頭份市公所、園方、家長及小朋友都措手不及，對於教育部行事如此倉促，也引起許多家長不滿，抨擊教育部根本不在乎小朋友們的受教權，幸好縣府、公所以及縣議會全力支持，研擬應對方案，才使得這場可能的停課風波及時挽回，讓百餘名小朋友們能夠繼續安心的在原地上課。
頭份市幼兒園是屬於公辦民營的幼兒園，專門招收小班至大班的幼兒，由於園址環境寬敞優靜，所以吸引許多頭份市民將小朋友送來就讀，甚至有遠至造橋大坪村、頭份市尖山等地區的小朋友，在這次事件發生前，全校共有183名小朋友，事發後，約有6、7名小朋友家長緊急辦理轉學，其餘家長因對市公所處置有信心，因此，繼續留下來就讀。
教育部在今年3月間緊急撤除頭份幼兒園承包業者糖葫蘆基金會登記許可，基金會因而不得再承攬幼兒園業務，縣府教育處與頭份市公所緊急應變，並在縣議長鍾東錦、縣議員張淑芬、徐功凡、鄭聚然、溫宜靜等人反映民意希望原校上課的最高前提下，羅雪珠多次奔走幼兒園，請求園長林家湲及老師職員的全力協助，讓幼兒園得以繼續運作，不讓小朋友上課出現空窗期。
經過市公所緊急辦理招標作業，最後由社團法人中華民國文教產業暨補習服務品保協會承攬，公所表示，新業者是以非營利為目的的社會團體，是由董事長張義雄博士以關懷文教產業、兒童福利及托育服務經營管理品質等方面而成立，該協會辦理相關幼教及兒童福利業務具有相當專業資歷與服務經驗，不僅承攬多個縣市托育機構、幼兒園等，與各大專院校亦保持長久產學合作關係，深根地方發展及培育人才。
張義雄表示，承攬頭份幼兒園原則是基於原有的基礎上，延續良好的措施及經營管理方式，並力求臻進。新業者與公所簽約後多次與現有老師及員工懇談及溝通，獲得大多數同仁的留用，並將給予現有同仁的工作權利及優惠，包括休假、提供後續進修機會等等，公所將積極關心與督導新業者的營運狀況。
新業者是從5月1日起正式承接園方所有業務，但因適逢勞動節連假，新業主正式營運上路是從3日開始，經過新業主多次與園方全體老師員工懇談，多數老師都願意留任，大幅降低小朋友們適應問題，包括羅雪珠、張淑芬、徐功凡、溫宜靜及市代許銑倫等人，3日上午一早趕往幼兒園關心小朋友上課狀況，並感謝全園師長這段時間努力，讓幼兒園度過關園停課的風暴。
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