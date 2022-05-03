韓媒5月3日引述南韓政界消息稱，中國政府有可能派遣國家副主席王岐山出席預定10日舉行的南韓第20屆總統就職典禮。日媒消息則指，日本政府擬派外相林芳正出席。

韓聯社報導，中國通常派遣副總理級別的官員出席南韓總統就職典禮。若派遣王岐山，規格將高於往屆。2013年，中方派遣時任共中政治局委員、國務委員劉延東出席朴槿惠的總統就職典禮。2008年，中方派遣時任國務委員唐家璇出席李明博的總統就職典禮。

南韓總統就職典禮籌備委員會計劃在獲得各國同意之後，於5日公布出席典禮的外交使節名單。據報，美國很有可能派遣非外交安全部門的部級官員和國會人士出席，而日本派遣外務大臣林芳正出席的可能性較大。

日本共同社5月2日引述多名政府相關人士稱，日本政府擬派外相林芳正出席南韓候任總統尹錫悅的就職典禮，已就此事展開協調。政府消息人士指，韓方之前希望首相岸田文雄出席，但因岸田認為日韓未有解決歷史問題的約定，欲暫不訪韓。林芳正有意在當地與新政府幹部會談，確認力爭改善日韓關係惡化的方針。