半導體測試介面廠精測(6510)在遞延效益及新產品陸續量產帶動下，2021年4月合併營收「雙升」至3.57億元，改寫同期新高。累計前4月合併營收年增1.87％、重返成長軌道，亦創同期次高。公司對今年營運展望不變，預期將逐季走揚、全年目標繳出雙位數成長。

精測2022年4月自結合併營收3.57億元，月增達10.48％、年增1.15％，創同期新高。其中，晶圓測試卡2.69億元，月增達19.83％、年增3.91％，IC測試板0.68億元，雖月減6.28％、但年增達18.6％。技術服務與其他0.19億元，月減達23.99％、年減達46.62％。

合計精測前4月自結合併營收11.86億元、年增1.87％，為僅次於2020年的同期次高。其中，晶圓測試卡8.69億元、年增0.04％，IC測試板2.4億元、年增達32.8％，但技術服務與其他0.76億元、年減達33.23％。

精測總經理黃水可日前法說時表示，由於重大客戶營運均在成長階段、兩岸及北美在地服務布局漸趨完善，配合探針卡新產品持續驗證通過、逐步導入各應用領域量產，對精測今年營運展望不變，預期將維持逐季成長趨勢、全年目標達雙位數成長不變。

黃水可預期，若驗收進度不受疫情影響，上半年營收有機會達到雙位數成長。其中，探針卡隨著新產品陸續到位量產，全年營收貢獻達50％目標不變。同時，測試板仍會在既有基礎上持續發展，且相關布局已逐漸產生效益。