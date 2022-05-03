桃園市府打通中壢區中園路二段55巷機慢車便道，希望減少當地車禍發生率。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區中園路橋交通流量大，鄰近萬能科技大學高速公路閘道出口，又因為路口複雜設計，機車行駛於該路段非常危險，統計2020年交通事故有20件，其中13件為機車車禍，為此中壢區公所打通中園路二段55巷至大圳路，不僅紓解交通瓶頸，期盼藉此降低車禍發生機率。

工務局長賴宇亭指出，中園路二段55巷瓶頸打通，新闢道路總長177公尺、寬度4公尺道路，沿路兩旁皆設立反光導感及單側設立路燈，以提高夜間照明，增加行車用路人安全。另外，道路鋪面增加昆蟲及葉片圖騰，與周邊水尾環保復育公園及水尾自行車道相互呼應，鄰近忠福掩埋場道路邊坡部分，則採以防塵網覆蓋，降低塵土飛揚避免影響行車安全。

他也說，中壢區的民代們積極爭取要開這條機慢車便道，可是位置不僅鄰近高速公路會有水土保持問題，一旁又是忠福掩埋場，地基也不是很好，難度非常高，市長鄭文燦認為開這條道路有其必要性所以讓中壢區公所去做，在短短5個月時間就把這條雙向機車道完成，減少機車走中園路橋與汽車交織的危險狀況，確實有其價值。桃園市議長邱奕勝出席完工典禮時也說，打通這條道路雖然只是一條機車便道不能行使汽車，但對用路人影響非常大，是一條可以安全回家的道路。