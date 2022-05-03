台南西港慶安宮慶祝千歲言聖誕，舉辦西港刈香文化季活動，除了祝壽活動，也有文化研習營。（劉秀芬攝）

受新冠肺炎疫情影響，「台灣第一香」台南西港刈香2021年3年1科香科，主辦的西港慶安宮數度調整舉辦方式，遶境延至12月24至26日完成。今年5月15日（農曆4月15日）慶安宮千歲爺神誕日，在配合防疫下，仍將舉辦西港刈香文化季，但活動簡化，15日依科儀舉辦祝壽大典。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，配合防疫，今年文化季活動從簡，5月8日前往佳里青龍宮迎請保生大帝前來參加千歲爺聖誕活動慶典，以往都要請將爺、帥爺陣頭，扛轎恭請保生大帝，今年則由廟方委員代表，以車代轎，不勞師動眾，誠意不變。

廟方表示，為恭祝千歲爺聖誕，同時傳承王府行儀，今年文化季活動8日恭請佳里青龍宮保生大帝至慶安宮，12日舉行請王大典，13日至14日安排斗燈讌王，五角頭、九十六村、五主會、旗牌官、王船長、大副、二副分流參加。

方一峰表示，除了請保生大帝陣容從簡，12日晚間7點請王大典也不去王船地，改在廟前舉行。廟方表示，除了儀式從簡，陣頭表演都取消，也無夜間表演活動。

15日的祝壽活動，廟方邀請海寮南管團祀王，9點由廟方委員代表舉行祝壽大典，下午5點恭送千歲爺，一切仍依王府科儀進行，維持國家重要民俗類無形文化資產的傳統。

配合文化季活動，廟方也舉辦了西港刈香文化季研習營，安排張義興「曾文溪河道變遷」、周志明「文物保存與修護」、「慶安宮導覽」3項研習營。

日前周志明帶著學員訪視廟方古文物，發現門神嚴重龜裂，部分神像、龍柱油煙厚重，周志明也說明古物的清潔維護原則與方式，教導廟方簡易保養方法，至於重要古物的整修，還有待廟方開會決定維修方式。