面對氣候變遷等重大議題，金融業運用核心職能，探勘各式議題，企圖為永續之路找到解方，國泰金控致力氣候以及社會多元培力面向表現獲肯定，連續3年抱回「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」綜合績效首獎，今年獲頒「年度榮譽榜」殊榮，展現企業永續堅強實力。

國泰金控、國泰投信今聯袂獲「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」肯定，其中國泰金控以綠色投融資展現影響力，獲得「環境友善組－楷模獎」；國泰投信以創新概念「國泰人才複利論」獲得「人才發展組－首獎」；國泰金控及旗下子公司歷年來累計共獲17項遠見CSR獎座，成為金融業最佳永續標竿，主辦單位表示，國泰金控積極發揮核心職能，持續綠化、擴大金融影響力，堪稱氣候金融領導者。

國泰金控總經理李長庚代表領獎時表示，國泰今年創立滿60週年，秉持與社會共好的經營理念，和企業攜手並進，因此旗下子公司，也憑藉各自核心金融力，為產業、為環境創價。如國泰世華銀行於2021年確立零煤融資政策與時程，目標設定2027年煤炭相關產業鏈融資額度將歸零，成為台灣最早完成煤炭相關產業鏈融資撤資的金融業者。

另外，國泰人壽已將煤炭相關產業鏈納入投資敏感性產業控管，並參與AIGCC「亞洲電廠議合倡議」，成功影響議合對象之一發電業者承諾2040年底前淘汰燃煤發電資產。

國泰金控更於今年成為台灣金融業首家RE100會員，承諾2050年全球據點100％使用再生能源；「永續」是國泰的目標，「零碳轉型」是必要的策略，獲獎是肯定也是進步的動力，國泰會勇敢前行，積極發揮金融多元影響力。

2019年國泰落實保險、投資、銀行三大營運引擎，接軌赤道原則、責任投資、責任保險、責任銀行多項國際原則，首獲遠見「ESG綜合績效類－首獎」；2020年國泰「超前部署」多項永續作為，建立「企業永續辦公室」，完善永續治理機制，再獲肯定；2021年疫情影響許多民眾的生活，國泰運用核心職能，以保險、證券、銀行等多項服務，成為客戶重要的資金後盾，協助大眾因應人生風險，蟬聯3年首獎，2022年獲最高榮譽「年度榮譽榜」。

國泰金控今年以「綠化資金流，加速產業零碳轉型」獲得「環境友善組－楷模獎」，展現金融業運用資金影響力，加速產業轉型，創造巨大影響力的典範。國泰作為台灣議合行動的領導者，2021年國泰深度議合之4家企業皆已承諾2050年淨零碳排或碳中和，4家企業每年總碳排約8600萬公噸，約相當於國泰自身碳排的1400倍以上，或台灣一年總溫室氣體排放的20％以上。

國泰投信總資產管理規模達新台幣約9979億元，領先業界，成功關鍵正是人才。國泰投信總經理張雍川表示，公司跟隨集團數位轉型腳步，重塑人才數位三力，即對話力、學習力、敏捷力，在「建構國泰跨界人才」及「投資Young世代新量能」兩大策略下，推動六項行動方案，以達「優化內部人才軟硬技能」、「擴大人才通道」、「建立人才複利生態」三大目標。

2022年國泰金控聚焦永續三大策略主軸「氣候、健康、培力」，推動「轉型三力─學習力、敏捷力、對話力」，打造員工思維模式變革的基石，也透過持續舉辦氣候變遷青年論壇、卓越獎助計劃等，賦能青年培育面對挑戰的韌性。國泰將為所有利害關係人開創多贏境界，邁向社會共好，持續朝向「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。