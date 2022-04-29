臺灣證券交易所日昨公布第八屆公司治理評鑑結果，遠傳於913家受評上市公司中脫穎而出，入列前5％企業，並已連續八屆上榜！公司治理評鑑每年題目都會調整且難度提升。

遠傳表示，在這次近千家受評測公司中，連續八屆排名前5％的上市公司僅有9家企業，僅占總數1％，遠傳連續八年均獲此殊榮，顯示遠傳在公司治理及永續經營成效獲得一致肯定。

「公司治理評鑑」參照國際經濟合作暨發展組織（OECD）所發布的公司治理原則，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大構面共79項指標，以綜合評量企業的公司治理情形。本屆總共有1,639家上市櫃公司接受評鑑，包括913家上市公司及726家上櫃公司；最終評鑑結果出爐，今年排名前5%的優質企業共有46家上市公司、36家上櫃公司。

「完善公司治理與永續經營，是遠傳不斷追求的目標」，遠傳以實質行動投入永續發展，今年3月宣布發行台灣電信業首檔「社會責任債券」，此次債券募集資金將投入5G建設帶動產業發展、弭平數位落差，是遠傳繼去年5月、11月與金融業合作發行「永續指數連結商業本票」後，第四次發行永續金融商品，致力兼顧營收成長與ESG（環境、社會、治理）永續發展。

此外，遠傳永續經營績效屢獲國內外權威機構肯定，連續三年入選最高等級DJSI道瓊永續世界指數成分股，連續七年名列DJSI新興市場成分股。全球權威碳揭露組織CDP公布2021年遠傳在氣候變遷評比獲得B評級，其中在氣候治理、減排倡議行動、環境目標3個項目獲評最高分「A」領袖級；多年蟬聯台灣企業永續獎（TCSA）前十大永續典範公司獎殊榮。

展望未來，遠傳強調，將持續精進公司治理，並接軌國際永續趨勢，以「5Go永續力」（Go Prosperous成長力、Go Innovative創新力、Go Caring關懷力、Go Inclusive包容力、Go Eco綠實力）五大主軸，落實企業永續發展策略，持續發揮關鍵影響力，將企業社會責任視為核心價值，實踐永續發展目標！