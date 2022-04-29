星展集團控股最新公布2022年第一季營收獲利數據，淨利新加坡幣（以下簡稱新幣）18億元（約新台幣383億元），創歷史次高，股東權益報酬率為13.1％。其中，淨利差較前一季上升3個基點，為三年來首次增加，來自於全球升息潮帶動利率上升所致。

星展董事會亦宣布，第一季度股息發放每股新幣36分。星展集團執行總裁高博德表示，近幾周來發生的地緣政治發展影響總體經濟，並造成金融市場反覆波動，但星展已對投資組合進行壓力測試，確認投資組合具備抗跌能力。

市場激烈震盪，對星展的財富管理、交易收入和投資收益等業務，已造成影響，如第一季服務費收入較去年的歷史高點下跌7％至新幣8.91億元，財富管理服務手續費下跌21％至新幣4.08 億元，投資銀行服務費亦下跌12％至新幣4,300萬元，原因為固定收益業務有所下跌。

其它服務費收入相關業務，星展分析，有所成長。貸款相關服務費成長21％至新幣1.44億元。由於信用卡和提款卡消費超越新冠疫情前水準，且旅遊消費亦有所回升，信用卡服務手續費成長11％至新幣1.87億元。交易服務費成長4％，達到新幣2.4億元的新高，主要原因為現金管理服務費增加。