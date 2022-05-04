2019年一名未滿14歲的國中少女遭姨丈假藉幫她按摩，撫摸她屁股、胸部和私處，姨丈還掀開她上衣並強吻，刑事部分姨丈去年底被判囚3年4月定讞，少女及她母親另提民事求償，台灣高等法院判決姨丈各須賠償30萬元共60萬元，全案確定。

少女及她母親指控這名姨丈，在2019年7月24日上午11點多，前往少女與少女外婆位於新北市住處內，剛好當時只有少女一人在家，他假藉按摩為由，先碰觸少女肩膀作為試探，進而撫摸少女耳朵、胸部。

少女託辭要上廁所，躲藏至外婆房間後，姨丈竟尾隨少女入內，再以按摩為由，持續碰觸少女背部、屁股、大腿、生殖器等處，強行掀起少女上衣，並強吻她臉頰。

少女主張姨丈侵害她的貞操、身體及隱私等人格法益，情節重大，致她精神上受有巨大痛苦，且少女母親，對於少女負有保護教養義務，因其強制猥褻行為侵害母親對少女有關親子關係之身分法益，請求對方各給付30萬元賠償。高院維持原判決，全數判准，共判賠60萬元。

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