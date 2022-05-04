光寶科技和宏恩塑膠公司基於企業社會責任，無償協助南市府將保麗龍浮具去化，轉變成CP值高的3C用品。（張毓翎攝）

浮筏式牡蠣養殖是台南沿岸漁業的重要產業，而養殖過程中產生的廢棄保麗龍浮具也不容忽視，台南市政府農業局每年得花費逾百萬元，委託廠商去化，不過自今年開始，光寶科技和宏恩塑膠公司基於企業社會責任，無償協助市府將保麗龍浮具去化，轉變成CP值高的3C用品。

台南保麗龍浮具採回收獎勵，漁民會將使用2至3年已不堪使用的保麗龍浮具，交給市府帶回集中，每繳交1件保麗龍浮具，便能領到40元獎勵金，每年市府回收的保麗龍浮具數量約20公噸，之後以每公噸約5萬元的價格，委由廠商去化成次級原物料，以製程較低品質的塑膠製品，如盆栽。

台南市農業局漁港所長周瓈朝表示，不過今年光寶科技和宏恩塑膠公司主動與市府接洽，表示願意無償協助將這些海廢去化，以先進的塑膠改性技術製程原料，不但可讓市府少支出一筆經費，也能解決海洋塑膠汙染問題，且企業善盡社會責任，為自己形象加分。

光寶科技指出，近年來與供應商合作，已協助金門、馬祖、澎湖、新竹及台中沿海地區解決海廢問題；這次來到台南，協助市府去化牡蠣養殖所用的保麗龍浮具，轉變成可利用商品，包含鍵盤、滑鼠等塑膠製品，為保麗龍海廢創造另一個春天。

市府農業局提到，未來2年規畫修法禁用保麗龍當作牡蠣養殖的浮具，不過在尚未完全禁用前，籲請漁民主動落實回收，保護海洋環境。