櫃買中心指出，配合上櫃公司111年第1季財務報告公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自5月11日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），投資人可至線上觀看。

「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，係追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司，5月11日（下周三）推出「富櫃200（一）」主題，邀請工業電腦設計製造廠商艾訊（3088）、影像感測器（CIS）大廠亞泰（4974）、及無塵室機電整合工程大廠聖暉（5536）等3家公司的經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元且產業聚落完整，有不少具有特色之公司，5月13日（下周五）將邀請3家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為電腦工程繪圖軟體代理廠商大塚資訊（3570）、國內前三大電梯製造銷售廠商崇友（4506）、及專門設計與製造高功率LED商用照明燈具廠商湯石照明（4972）等公司經營團隊線上直播說明。

本系列業績發表會主題豐富，各場次皆由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，可上櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢及點閱觀看。