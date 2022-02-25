國內無塵室機電工程整合大廠聖暉（5536）今（25）日宣布，將聯手子公司、水氣化系統整合廠務設備大廠朋億（6613），因應集團發展需求，共同斥資2.1億元取得揚博科技（2493）500萬股普通股，持股比約4.37%。

聖暉集團表示，將與揚博科技共同合作打造PCB及半導體先進製程設備、材料整合服務，且期望與朋億進行資源整合，在業務拓展方面合力取得綜效。

聖暉進一步表示，揚博科技主要以PCB濕製程設備為主，揚博於5到6年前開發擁有許多專利的ABF載板垂直顯影Amopc Wing Etching系統，主要應用於5G/AI的PCB載板製程，已獲各大PCB大廠使用，為國內高階PCB設備及半導體相關製程材料之重要供應商。

揚博科技2021年營收29.43億元，創下近15年來新高；去年前三季稅後淨利達2.3億元，EPS2.03元；且近十年平均股利高達2.39元。聖暉認為，揚博是一家績優穩定的上市公司，期望藉由本次入股開啟雙方的業務合作關係。

聖暉集團積極擴大多產業、多區域，持續發揮垂直水平整合能力，以營造、機電整合、無塵室、製程、化學供應系統設備等多工種服務，更跨足多產業、多區域等競爭優勢，客戶遍及台灣、中國大陸、東南亞等地區。

朋億專注在高科技產業之廠務水氣化供應系統的研發設計、製造、安裝與測試，近幾年全力拓展半導體製程領域設備開發與布局。受惠半導體產業啟動新一輪軍備競賽，不僅朋億已握有第三代半導體產業客戶濕製程設備訂單，近期亦成功打入高階封裝領域，為各大知名半導體廠、光電廠提供多元化的優質服務，高客製化的技術能力與口碑廣受好評，是朋億長年來保持良好訂單能見度的主因。

聖暉集團認為，本次入股結盟揚博科技，有助於雙方資源整合發揮綜效，進一步擴大兩岸半導體、光電、PCB等產業的業務商機，有助雙方長期發展，擴大營運規模以增強市場競爭力，藉以提升雙方資產及股東權益報酬率。