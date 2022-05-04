在美國聯準會即將公布最新利率政策前夕，韓國股市觀望氣氛濃厚，再加上朝鮮又試射飛彈，因此KOSPI收2,677.57點，跌2.89點或0.11%。同時，韓元走升，外資也買超320億韓元。

市場預估，聯準會這次應該會一次就調升利率兩碼，抑制已經失控的當地通膨。另外，在韓國已經實施戶外不需要戴口罩的規定兩日後，最新單日新確診人數降至5萬左右。

就在韓國新任總統尹錫悅的就職大典還不到1周時間，韓國軍方表示，朝鮮4日向南邊的東海區域又發射1枚彈道導彈。同時，從2022年迄今，短短4個月左右朝鮮已試射過14次導彈。

大型類股漲跌互見，全韓國企業規模最大的三星電子漲0.59%，SK海力士跌0.45%。銷售量排名第2的現代汽車漲0.27%，LG化學漲0.19%，通訊軟體Kakao Talk的母公司Kakao，因為上季季報淨利狂增5倍，股價漲0.56%。

韓元與美元匯價在1,266.3附近，韓元升1.5元。韓國央行4日表示，由於美元走強導致非美元資產價值減少。同時，為了避免韓元短期貶過頭，也拋售部分美元穩定匯市。所以，當地4月外匯存底才會連兩個月減少。