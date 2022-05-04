半導體庫存修正討論如火如荼，滙豐證券最新加入論戰，直言現在已經不是「會否」進入修正的問題，而是該關注何時開始、程度有多嚴重兩面向，降評二線晶圓代工股，尤其聯電（2303）目標價腰斬，下探45元；在半導體族群中，唯一青睞龍頭台積電（2330）。

滙豐證券認為，美國聯準會（Fed）加速升息與通膨問題，導致總體經濟疑慮擴大，其次，PC與智慧機等消費性電子產品需求出現放緩跡象，需求端浮現問題的嚴重性，超過半導體產能2023年進一步成長的嚴重性，也可能導致半導體股下半年陷入修正。

考慮到來自需求面弱化的利空干擾，滙豐證券指出，半導體指標股去評價化（de-rating）風險猶存，且尚未完全反應在股價上，市場對獲利預期有進一步下修風險，此時切勿急著摸底。

滙豐強調，聯電下半年要再調漲單位售價的機率微乎其微，代表第二季可能就是毛利率頂峰，隨後反轉機率大，研判聯電第二季後營運不易進一步走高，加以產業循環修正風險大增，降評「中立」，股價預期由原本的95元高檔，一下攔腰砍到只剩45元，態度驟變。

外資以二情境估算聯電獲利表現，基本情境中，聯電2022、2023年每股純益分別是6.77與5.48元，2023年獲利的衰退幅度直逼二成；不過，要是以單位售價下半年衰退、且2023年更降至新冠肺炎前水準的悲觀情境估算，2022、2023年每股純益預估值恐再低至6.06與4.12元。