《天堂2M》今（4）日更新，開放競技場副本「傑帕爾殿堂」，同時追加殷海薩墜飾變化石（神話）、職業平衡性調整、血盟基金系統、部分遊戲內容獎勵上調以及激戰之島與毀壞的城堡更新。並展開多項活動。

傑帕爾殿堂是《天堂2M》第二個競技場副本，將會以跨世界的方式進行配對，在同個戰場相互較勁。70等級以上的玩家透過副本介面，選擇競技場副本，點擊傑帕爾殿堂即可入場。

傑帕爾殿堂內部共分為六個區域：「殿堂門廳、黑色禮拜室、復活祭壇、影之封印室、禁絕書庫、墮落天使搖籃」，越往內部探究時，將會出現受深淵影響的強大怪物。

徘徊在傑帕爾殿堂的魔物，被不可思議的異界魔法所驅使，戰鬥中會變成無法預測的模樣。擊敗首領怪物「傑帕爾」將有機會獲得包含「哈汀戒指、蘊含魔法的墨水（神話）、支配印章、艾迪奧斯符印」的獎勵道具。

《天堂2M》今日也推出多項活動：

【墮落天使的神諭任務】：5/4維護後～5/18維護前，活動期間可以向神聖騎士團魔法師（活動）NPC購買「傑帕爾殿堂神諭之書（活動）」，完成神諭任務後可獲得豐富的成長資源。

墮落天使的神諭任務

【淨化毀壞的城堡】：5/4維護後～5/18維護前，活動期間內每天晚上21:00～24:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000、淨化之毀壞袋（活動）、閃亮古董袋（活動）*3、殷海薩神諭之書箱（活動）」。此外，活動期間內「毀壞的城堡」副本時間由1小時加倍到2小時，還可透過狩獵副本怪物蒐集淨化之毀壞袋（活動）來獲得豐富的獎勵報酬。

淨化毀壞的城堡

【加倍！戰友召集令】：5/4維護後～5/18維護前，活動期間內，每日組隊副本入場次數從1次提升至2次，金幣、經驗值也提升2倍。

加倍！戰友召集令

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