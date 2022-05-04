聯準會（Fed）發布利率會議結論前，美股表現持穩，台股4日跟著反攻收漲，但力道不強，新台幣也止貶小幅走升，終場收在29.525元兌1美元，升值0.5分，台北外匯經紀公司成交量7.69億美元。

外匯交易員表示，全球金融市場靜待Fed會議結論發布，美股消化財報有好有壞訊息，四大指數震盪收小紅，台股雖開高但後繼力道減弱，最後僅上漲66點至16,565點，新台幣受連動也略為偏升，外資僅賣超台股不到1億元，在匯市進出方向不明顯，新台幣也延續前一個交易日的相同區間整理。

外匯交易員指出，Fed這次若符合市場預期升息2碼（1碼是0.25個百分點），並宣布6月啟動縮表，沒有進一步強化鷹派的態度，對股匯市衝擊可望緩和，畢竟先前已陸續反應。因此在Fed結論發布前，外資操作偏保守，國際美元指數也小幅回落，但仍在103之上整理，預料短線新台幣升貶仍由外資動向決定。