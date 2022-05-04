新華社4日報導，香港第一季GDP預估同比下跌4％。這一跌幅遠逾此前機構預測下跌1.3％至1.9％，表明第五波新冠肺炎疫情對香港經濟帶來了較大衝擊。但專家認為，最新形勢將支持香港經濟表現從低位反彈。

香港特區政府統計處3日公布數據顯示，衝擊凸出體現在私人消費（同比下跌5.4％）和私人投資（下跌8.3％）方面。在香港GDP構成中，私人消費占比60％，消費萎縮，自然拖累經濟總體表現。

俄烏衝突、全球供應鏈不穩定、大陸疫情反復等因素也影響了香港經濟，反映在香港貨物進出口數據上：出口同比下跌4.5％，進口則下跌5.9％。第一季相關數據中，只有政府消費開支同比增長5.9％，反映出特區政府在疫情防控和穩增長方面做出的努力。

展望未來，港府發言人指出，全球經濟短期內將繼續面對重大挑戰。加上通膨肆虐，促使主要央行加快收緊貨幣政策，為經濟前景帶來壓力。此外，烏克蘭緊張局勢料會令國際能源和大宗商品價格維持高企，加劇對供應鏈的干擾，並打擊經濟氣氛，而全球疫情變化和中美關係發展將繼續帶來不確定性。

據報導，多數業界人士認為，第二季香港經濟仍會有小幅收縮。就香港本地而言，隨著疫情開始放緩以及消費券的派發，加上政府推出多項支持企業的措施等，能為經濟帶來提振作用，預料香港第二季經濟可收復部分失地，從而減少跌幅。

星展銀行分析師認為，第二季GDP跌幅可縮小到1％至2％；大新銀行分析師認為跌幅可縮小到0.2％。

香港金融管理學院客座教授楊玉川分析說，展望第二季，香港疫情逐步受控，大陸疫情也趨於好轉，近期香港內部消費出現較快恢復，支持香港經濟表現從低位反彈。

然而，全球不確定因素仍然較多，給香港經濟蒙上了一層陰影。恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊升表示，未來數季香港經濟前景依然面臨不少挑戰。全球經濟放緩或持續，意味對外貿易貨量增長可能繼續轉弱。另外，美國等國的主要央行加快加息，或削弱企業投資意欲。

大新銀行分析師也認為，美國加息與俄烏衝突可能拖累全球增長，或繼續影響香港貿易表現。

多數業界人士認為，香港今年下半年GDP有望恢復正增長。具體復甦速度要視全球情況而定，特別是主要央行收緊貨幣政策的速度及未來疫情的發展。

香港經濟學家、絲路智谷研究院院長梁海明表示，相信香港經濟的最壞時間已經過去。大陸中央政府的支持以及大陸經濟總體運行平穩，是香港經濟增長的最大支撐力量。