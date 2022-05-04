京城商業銀行公告，2022年4月自結稅前損益2.66億元，稅前EPS 0.24元。4月利息和手續費淨收益相較去年同期皆呈現雙位數的成長，主要受惠於放款動能良好，放款年成長達13％。

京城銀指出，雖資本市場受俄烏戰爭延宕及聯準會鷹派言論的影響，致使金融資產評價呈現損失，然4月有綠能呆帳回收3.46億元的正面挹注部份抵銷了資本市場的衝擊，累計2022年1至4月稅前獲利達4.63億元，稅前每股盈餘(EPS)為0.41元。

資產品質方面，截至2022年4月底止，全行逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率7,193.58％、全體放款覆蓋率1.50％。

公司治理方面，由台灣證交所主辦的第八屆「公司治理評鑑」結果公布，京城銀五度蟬聯上市公司前5％排名，並在金融保險業類43家上市櫃公司中排名前10％。顯示京城銀在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任四大構面的表現，獲得了肯定。

為持續彰顯對股東權益維護的重視，針對即將於5月9日召開的股東會，考量國內疫情發展，京城銀迅速完成視訊股東會議的建置，同時也是金融保險業中首家採實體並輔以視訊平台召開股東會的上市櫃公司。京城銀鼓勵投資人多利用視訊方式參與股東會，並提醒想透過視訊會議參與股東會的投資人，在股東會召開前3日前至集保結算所的「股東e票通」完成註冊與登記，即可在無須冒群聚風險下，更有效率地參與公司經營。

隨著國內疫情升溫，京城銀除了加強營業廳每日的清潔與消毒作業，持續鼓勵客戶使用零接觸金融交易，近期再推出「獻給獨一無二的妳」母親節專案及「數位得來速」專案。母親節期間凡客戶完成數位綁定（LINE帳號、網路銀行申請），即有資格兌換限量版康乃馨肥皂花，完成指定數位服務還有機會獲得來自公益團體的禮品組，讓一份禮物，傳遞兩份關愛。

另外，若是新客戶申辦成功且每月登入行動APP，活動期間即享跨行轉帳手續費每月6次優惠，完成數位任務，還有機會抽中Air Pods 3以及其他好禮。