連鎖餐飲集團八方雲集（2753）季報出爐，第一季營收15.57億元、稅後淨利1.47億元，歸屬母公司業主淨利1.53億元，EPS 2.32元。

展望後市，八方雲集旗下蔬食品牌「芳珍蔬食」，以及在美國採複合店模式經營的「八方雲集」均將啟動展店計畫，芳珍蔬食目標年底開出10家門店，美國的八方雲集則在年底前達三家。

除此，現有159家的「梁社漢排骨」目標朝200家邁進，集團營運動能大增。