儘管晶片荒依然持續未解，不過美國福特汽車公司發布4月汽車銷售年減10.5％，與最近數月的下滑幅度相比，已經出現明顯縮減。

福特汽車與整個汽車業持續面臨供應鏈問題，當中最嚴重的是已經衝擊汽車產量長達一年多的晶片短缺危機。福特在美國2、3兩月汽車銷售減少逾兩成，都是因為該問題所致。

不過福特銷售、經銷與卡車部門副總裁佛瑞克（Andrew Frick）強調，雖然晶片荒繼續影響汽車業，但歸功於庫存出現改善，導致福特4月汽車銷售已出現逐步好轉跡象。