福特汽車4月銷售年減逾10％ 08:572022/05/05 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管晶片荒依然持續未解，不過美國福特汽車公司發布4月汽車銷售年減10.5％，與最近數月的下滑幅度相比，已經出現明顯縮減。 福特汽車與整個汽車業持續面臨供應鏈問題，當中最嚴重的是已經衝擊汽車產量長達一年多的晶片短缺危機。福特在美國2、3兩月汽車銷售減少逾兩成，都是因為該問題所致。 不過福特銷售、經銷與卡車部門副總裁佛瑞克（Andrew Frick）強調，雖然晶片荒繼續影響汽車業，但歸功於庫存出現改善，導致福特4月汽車銷售已出現逐步好轉跡象。 百強房企上月銷售額 年跌59％ 《國際產業》羅技上季銷售減20% 下調全年展望 #福特汽車 #汽車銷售 #出現 #福特 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》車用晶片仍缺 現代4月銷美減17% 16:192022/05/04 財經 疫苗銷售拉抬 莫德納Q1營收、獲利優預期 23:022022/05/04 財經 22.5年式New Ford Focus亮相 04:102022/05/01 產業．科技 《基金》9檔全球股票型基金 今年來報酬勝大盤 15:412022/05/04 財經 左營果貿房價 四年強漲一倍 04:102022/05/03 產業特刊 港媒APP連推20則奇怪訊息 TVB：已聯絡警方 13:242022/05/03 兩岸 濕製程設備銷售大增 朋億Q1獲利同期新高 22:022022/05/03 財經 新北兒童疫苗施打首日 侯友宜：出現不良反應可盡速就醫 15:252022/05/03 生活 福吉美2周通關 業界直呼不可思議 04:102022/05/02 政治要聞 疫情和新屋減少 永信建下半年2新案衝營運 18:522022/05/04 財經 台灣戴姆勒亞洲商車第4萬台幸運車主誕生 15:422022/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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