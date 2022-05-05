一名簡姓山友109年登山時在屏東笠頂山登山口處，發現屏東縣消防局陳姓主祕座車，竟張貼陳姓主秘性侵女山友的不實言論大字報在其車上，雙方還在山頂休息處大打出手，簡男因提不出任何證據，僅說自己是揣測之言，高雄高分院判處判處有期徒刑4月，仍可上訴。

根據判決書，簡男於民國109年6月7日5時許至7時15分許間某時，在屬於笠頂山登山口處，見到屏東縣消防局主秘自小客車停放該處，即在該車上與附近工寮門上，分別張貼「XXX自製藥酒下藥性侵女山友」、「請問你性侵過幾個山友?」，而且親自署名，所示文字內容之大字報，陳姓主秘經其他山友告知後，蒐證向簡男提告。

簡男張貼大字報後，繼續上山登山，當登上抵笠頂山上「酋長客棧」之登山路線休息處，因陳姓主秘已在該處等候，見簡男到場，立刻上前質問前大字報事宜，雙方發生爭執，簡男竟與陳姓主秘互相推擠、扭打，致陳男眼鏡掉落破損，並受有左手指擦挫傷、右側前臂挫傷、右手扭傷血腫、脖子抓傷等傷害，經旁人勸阻始雙雙罷手。控告簡涉嫌誹謗、傷害等罪。全案經屏東分局移送屏東地檢署偵辦並起訴。

簡男辯稱：「我認為張貼的內容均是事實，貼大字報目的是為了防止陳男在笠頂山危害婦女。當日我貼完大字報後，到酋長客棧時，陳男就在那邊等我，他看到我時，就很大力把我推下山，我倒下時，還是由別人幫我扶起，我只有用手去擋告訴人，沒有碰到他身體，他的眼鏡是推我太大力自己掉落。」

法官調查後認定，簡男明知張貼大字報內容所述陳男性侵他人等情節，均為其主觀揣測，無法證明確屬真實，又依其所提證據資料以觀，無法認有何理由足以確信所言為真，卻仍在公開場所張貼大字報，確實有毀謗陳男名譽之客觀行為及主觀犯意甚明，事證明確，

簡男一審分依誹謗、傷害罪，被屏東地院分別判處3月和4月，併執行刑5月。他不服上訴，高雄高分院調查，簡自稱「下藥」僅是猜測，有無性侵也沒有看到，均為主觀揣測，因此傷害罪改判2個月，誹謗部分駁回，併執行4月。