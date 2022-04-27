苗栗縣消防局27日舉辦新昇任小隊長授階典禮，由縣長徐耀昌親臨授階，並期勉新任小隊長們要以身作則、積極任事，率先士卒作為消防同仁表率，以期圓滿達成防救災、緊急救護，及各種為民服務工作。

苗栗縣政府消防局27日上午舉行「晉陞小隊長授階」典禮，在新上任消防局長匡夢麟及消防同仁的見證下，徐耀昌為晉陞的小隊長杜文嘉、吳文堂、鄒富凱、廖祥帆、王之謙、林坤左及謝秉辰等7位，授予晉階佩章。

徐耀昌勉勵7名新任小隊長，陞職是責任的加重，晉陞人員身為消防基層幹部，要以身作則、積極任事，更應提升自身消防技能，率先士卒作為消防同仁表率，以期圓滿達成防救災、緊急救護，及各種為民服務工作。徐耀昌並嘉勉消防局同仁於「新冠肺炎」防疫期間堅守崗位、辛勤付出，消防單位擔負執行第一線接觸病患的重要任務，務必熟練各項應勤防護作為，並提醒要落實自我健康管理及長期抗疫的準備，苗栗縣政府全體上下一心，共同攜手阻絕疫情，守護縣民的健康財產安全。