小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，航運股受惠5月長約換約、運價維持高檔、塞港未解、市場對首季財報高度期待，加上大陸上海各大工廠已陸續復工，先前過度壓抑的需求也將增加等「五大利多」，股價有望乘風破浪。台新投顧副總經理黃文清指出，市場預期Fed宣布升息後，股市有望利空出盡，投資人可掌握反彈波；至於航運族群受惠運價維持，後市則有財報、除息利多支撐，加上航空股解封消息均為未來利多。

【1】利多滿載 航海王重出江湖

「航海王」重出江湖！美國聯準會（Fed）展開升息循環，高殖利率題材又「吸金」，航運股坐擁財報將公布、5月長約換約、運價維持高檔、塞港未解、大陸各城陸續解封等利多，4日「陸、海、空」集結，上市航運類股指數強漲逾2.5％，中航、捷迅、中櫃聯袂漲停，新科航運股王長榮成交金額榮登第一。

【2】聯準會抗通膨 22年來首度升息2碼 6月開始縮表

美國聯準會今天宣布升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮減COVID-19大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表，升息與縮表雙管齊下，壓制處在40年高點的通貨膨脹。

【3】MSCI調整 台股權重將小降

MSCI明晟半年度權重調整將於13日凌晨公布，統一、兆豐國際投顧等研究機構紛紛發出預測，主流意見預料，台股本次權重仍會遭到微幅調降，然市場更關注的成分股調整，以長榮航、力積電、華新、華航四檔入選呼聲最高，市值落後的上銀、合一則被各研究機構預料恐被剔除。

【4】友達董事大換血 李焜耀退出

友達今年股東會將改選董事，最新董事候選名單當中，退居幕後多年的前董事長李焜耀未列在名單中，代表李焜耀揮別董事會，完全交棒。此次董事會出現很多新面孔，大股東佳世達的法人董事代表改推佳世達新任總經理黃漢州，另外還有一席法人董事代表為前廣輝副總、前元太技術長蔡娟娟，意味著另一個大股東廣達的勢力進入友達董事會。

【5】瑞銀看壞人民幣 估貶破7

美元在美國聯準會（Fed）加速升息、地緣政治因素等背景下持續走強，導致包括人民幣在內的非美貨幣持續走弱，加上大陸疫情拖累經濟動能，不少機構陸續調低人民幣匯率預期，其中瑞銀認為，未來幾個月有機會面臨「破7」壓力。