潤泰全（2915）去年大賺2個股本，但是昨（4）日公布股利僅現金5元，遠低於市場預期、現金殖利率僅4％，使得市場投資人殺聲隆隆；今（5）日一開盤，失望性賣壓，摜爆盤面，中午成交張數逾1,400張，股價被打入跌停112元，連帶的潤泰集團相關個股，除潤泰全之外，包括潤弘（2597）、泰福-KY（6541）、日友（8341）、潤泰材（8463）、潤泰新（9945），總計六檔個股，今天股價表現全趴。

潤泰全今天在股利公布後，投資人普遍不買單，盤中價量失守，率先成為空襲目標，被打入跌停，跌幅9.68％；成交張數逾1,400張、委賣張數達4.8萬多張。

潤泰全球副總經理李天傑表示，去年潤泰全的 獲利大幅成長，每股稅後淨利達22.49元，主要是來自轉投資潤成控股，投資南山人壽，所挹注的貢獻；而今年董事會決議，之所以決定配息5元，盈餘配發率下降到22％，主要也是董事會考量全球升息趨勢確立，美國FED將持續升息，在大環境變化之下，未來南山人壽是否要進一步依IFRSs會計準則規定，認列金融資產評價損失，潤泰全也必須考量到。

李天傑表示，所以，基於董事會希望未來股利政策能夠維持穩定配息的政策，因此今年不能把帳上保留盈餘一次配光給股東，必須要顧及往後每一年都有足夠資金可以穩定配息給股東。

李天傑表示，因此在考量長期穩定的股利政策下，今年股利配發，傾向保守謹慎，每股擬配發現金5元，維持2019年及2020度的每股5元水準，盈餘配發率約22％。

潤泰全現金殖利率算下來約4％，主要也是近期股價攀升，因此現金殖利率未如往年來得高，不過還是在中等水平之上。

李天傑分析，展望2022年，除南山人壽、潤泰新、中裕、浩鼎等轉投資貢獻可望穩定挹注之外，大潤發股權處分利益可供認列，屆時也將是今年一顆大補丸。