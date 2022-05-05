美國聯邦準備理事會（Fed）4日宣布升息2碼，為逾20年來最大幅度升息。面對來自美國的壓力，中國採取較寬鬆貨幣政策應對經濟頹勢，中國外匯局稱有韌性適應本次美國政策調整。

美國聯準會4日宣布升息2碼，為22年來首見，且6月起將縮表，升息與縮表雙管齊下，壓制處在40年高點的通貨膨脹。這是繼今年3月升息1碼後，聯準會再次升息。

美國聯準會一連串的緊縮政策對於相對採取寬鬆貨幣政策的中國所造成的影響，近幾個月成了市場人士關注的焦點。不只民間，官方同樣密切關切並應對。

根據北京日報報導，面對美國的政策調整，中國國家外匯管理局副局長王春英公開喊話，強調近年來中國外匯市場的韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美國的政策調整。

王春英稱，「對於一個經濟體的國際收支和跨境資本流動來說，美聯儲加息的確是一個重要的外部影響變數，但是根本因素還是自身宏觀基本面和市場基礎」。

她進一步分析目前中國經濟市場的4個特徵。首先，中國國內經濟運行總體保持在合理區間，經濟韌性較強。「經濟中長期穩中向好的基本面不會改變，這將繼續吸引各類資金投資國內市場」。

第二，經常帳戶和直接投資等國際收支基礎性順差仍會保持一定的規模，將發揮穩定跨境資金流動作用；第三，中國對外資產負債結構優化，外債償付風險較低。

最後一點，近年來，「人民幣匯率彈性不斷增強，及時有效地釋放了外部壓力，市場預期保持穩定，外匯市場交易理性有序」。

據封面新聞引述多位市場分析人士觀察，普遍認為未來一段時間A股與港股會受美國新一輪的緊縮貨幣政策而出現波動，但是波動不會太久，影響有限。

宏觀經濟研究員王好在報導中提及，A股的上市公司背後有龐大的實體產業結構作為支撐，抗衝擊的能力也更強；前海開源基金首席經濟學家楊德龍則說，短時間確實有衝擊，然而市場已對美國升息有充分的預期，市場情緒已逐漸消化，所以長期來看對A股市場的影響不會太大。（編輯：李雅雯）1110505