世界自由民主聯盟中華民國總會今舉辦論壇，理事長曾永權表示，美國智庫自由之家2022年全球自由報告中，全球民主已連續16年衰退，但台灣仍獲94分高分，與去年持平，續列最自由國家之一，這是政府和全國人民長年努力的結果。

曾永權說，中華民國堅定捍衛自由民主，是舉世公認的榮耀與成就，也呼籲各國應一致堅定自由民主的信念，經濟持續成長，促進世界和平。

曾永權表示，近兩年新冠疫情持續肆虐，對自由、民主社會衝擊劇烈；「國際民主及選舉協助研究所｣去年公布報告指出，全球民主狀況正在倒退，有更多國家走向專制，但他相信疫情終將過去，人類總能找到與病毒共存的模式。

曾永權也提到，當前國際情勢面臨歷史轉捩點，俄烏戰爭打破區域穩定，影響全世界經濟，更凸顯自由民主重要；唯有實行法治的民主，社會才能建立信任，在危機中堅持不懈，以包容對話來消除社會分歧，減少衝突的發生。