母親節即將到來，根據DailyView網路溫度計的網路大數據分析，在十大超人氣百貨公司母親節禮物清單中，保養品討論熱度高居第一名，流行服飾排第二，而化妝品則排第三名，顯示保養品和化妝品是網友心目中母親節送禮時的熱門選擇。為滿足民眾需求，台北富邦銀行特別推出各類信用卡豐富的優惠活動，包括資生堂集團網站刷J POINTS卡享最高6％回饋，momo購物網刷momo卡享千大品牌最高10％回饋，以及各大百貨的刷卡優惠，提供富邦卡友無論至實體通路或線上購物皆能享有超優回饋。

受近日疫情攀升的影響，北富銀表示，若民眾對外出慶祝母親節聚餐活動心存疑慮，不妨上網好好挑一份禮物送給媽媽。即日起至6月底，北富銀提供J卡購買美妝品優惠，使用LINE Pay綁定J POINTS卡，於資生堂集團網站消費可享LINE POINTS最高6％回饋，LINE禮物也可享有最高6％回饋，面對後疫情時代，零接觸的收禮模式，不僅可維持送禮的儀式感，所有的消費流程也都可在線上完成。此外，6月底前，北富銀還提供91APP合作商店（包含康是美網購eShop、POYA Buy寶雅線上買、小三美日、PUMA台灣官方購物網站等商店）刷J卡且登錄，天天享最高6％回饋，每月17號更可享最高17％回饋。

北富銀的J POINTS卡擁有高回饋率且回饋無上限，已成為網友心目中的神卡，即日起至6月底，使用J POINTS卡綁定LINE Pay支付可享3％回饋；J POINTS卡新戶可再享加碼0.5％回饋，加計原本3％回饋，最高便可享3.5％回饋，且新戶透過線上申辦J卡，並設定本人北富銀數位存款帳戶自動扣繳信用卡費，核卡後45天以內的一般消費還可加碼享30％刷卡金，每戶回饋上限新台幣300元，新戶回饋率最高達33.5％。

北富銀也特別推出母親節檔期海內外電商平台刷卡優惠活動，包括推出momo線上購物好康優惠，即日起至6月底，刷momo卡享有每筆消費5％回饋無上限，且千大指定品牌消費再享額外加碼3-5％回饋，最高共計回饋10％。此外，即日起至5月底，首次加入momo購物網會員且申辦富邦momo卡，還可以1元加購星巴克，成功首刷再送100元momo幣！推薦好友申辦momo卡還可獲得200元momo幣。另外，即日起至6月底，北富銀還提供Open Possible聯名卡指定連結申辦新卡專屬優惠，透過手機版淘寶網指定連結申辦新卡且完成登錄者，核卡後可享Open Possible聯名卡消費專屬立減券新台幣600元優惠，且卡友於淘寶網、天貓、中港澳海外消費可享3％回饋無上限。

針對實體通路購物，北富銀也提供豐富優惠，即日起北富銀卡友至廣三SOGO、台茂購物中心、新光三越、遠東SOGO及遠東百貨等消費滿額，除可享各卡原有刷卡回饋之外，還可享各家百貨滿額禮，最高可回饋15,000元該百貨公司禮券；指定百貨分期滿額並登錄最高回饋新台幣1,600元刷卡金，卡友也可多加利用。