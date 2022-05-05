受新一波疫情影響，由陸媒《財新網》編製的財新服務業PMI下降至36.2，較3月下降5.8個百分點，財新中國綜合PMI則下降6.7個百分點至37.2，兩項PMI都連續2個月創下2020年3月以來新低。

《財新網》報導說，隨著防疫措施收緊，4月服務業經營活動受到的負面影響擴大，行業景氣度在收縮區間進一步下降。供給與需求均驟降至2020年3月以來最低，就業下降，企業成本壓力持續上升，行業景氣持續收縮並進一步下滑。

報導指出，4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得36.2，較3月下降5.8個百分點，連續第2個月創2020年3月以來新低。此前公佈的4月財新中國製造業PMI降至46.0。兩大行業景氣度繼續在收縮區間下探，拖累4月財新中國綜合PMI下降6.7個百分點至37.2，同樣為2020年3月以來最低。

此項PMI數據走勢與大陸國家統計局一致。統計局公佈的4月製造業PMI回落2.1個百分點至47.4，服務業商務指數下降6.7個百分點至40.0，綜合PMI錄得42.7，低於3月6.1個百分點。

報導說，從分項數據看，服務業供需收縮幅度擴大。4月服務業經營活動指數、新訂單指數繼續在臨界點以下回落，均創下2020年3月來新低。受訪企業反映，防疫措施收緊限制了經營活動，同時封控管理和出行限制嚴重影響到服務業客戶需求。同時外需繼續收縮，4月服務業新出口訂單指數降至2020年5月來最低。

部分受訪企業相信，一旦疫情消退，產出將會回升，但也有部分不太樂觀的企業擔憂疫情管控持續時間過長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示， 4月局部疫情持續，製造業、服務業景氣度亦持續轉弱，服務業收縮更甚。上海等局部疫情形勢依然嚴峻，對企業生產和群眾生活的影響依然存在，物流不通暢尤其成為痛點。對受疫情影響較大的行業企業，應加大扶持力度，企業員工與失業、低收入等生活困難群體，政策層面應予以補貼。