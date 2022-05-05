受到美升息確定和美股隔夜大漲的激勵，港股高開1.41%。但是午後公布的中國服務業PMI表現不佳，美股指期皆呈現下滑，讓恆指在尾盤受壓。

周四香港恆生指數收跌76.12點或0.36%，為20793.40點。國企股(H股)跌19.88點或0.28%，為7117.75點。

科技指數一度上漲2.5%，收跌0.14%。騰訊翻黑，收跌0.5%；與騰訊有版權爭議的網易跌1.7%；比亞迪電子跌4%。

美國證交會(SEC)宣布新的「預定摘牌名單」，有88檔中概股入列。京東名列其中，股價仍上漲0.8%，京東回應表示，一直在積極探索可能的解決方案，將遵守中美兩國的法律規定。

金價攀升到1900美元水準，黃金股上漲1.6%，表現最好，山東黃金升1.9%，紫金礦業升2.5%，招金上漲1.8%。

線上教育股下跌，新東方在線跌8%，卓越教育跌12%，思考樂教育跌6%。

內房物業股表現弱，碧桂園服務挫3.8%，中海物業跌0.9%，萬象生活跌1.9%。

內房股也下挫，融信中國跌9.3%，寶龍地產跌5.5%，華潤置地跌1.5%，龍湖跌0.9%。

內地的疫情仍為關注焦點，大力影響服務業繁榮；市場也期盼中國人行能推出更多貨幣政策，支持受創企業。