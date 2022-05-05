聯準會於台灣時間5日凌晨宣布升息兩碼至0.75％～1.00％，為2000年以來首見，並將從6月開始執行階段性縮表，保德信指出，由於升息幅度在市場預期之內，主席鮑爾的談話也淡化未來一次升息3碼的可能性，緩解市場對積極升息的恐慌情緒，美股盤中強勁翻紅、美債及美元指數自高檔回落。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，本次除了升息、縮表之外，未來是否可能一次升息3碼，也是本次市場關注聯準會談話的焦點，鮑爾在記者會上表示不會積極考慮升息75bps，是預期開始看到通膨趨於平緩，故並未積極考慮加碼升息，除降低市場對未來的恐懼，對於金融市場也是一大鼓舞，讓美股上演利空出盡的反彈戲碼。不過，鮑爾也強調，目前距離中性利率水平還有很長的路要走，且全球變數仍多，後續決策仍將觀察數據做動態調整。

針對縮表進程，葉家榮指出，聯準會將自6月起開始執行每月縮表，公債、MBS預計將分別減碼300億及175億美元，3個月後將分別提高至600億及350億，預計未來三年縮表規模約3兆美元，較前次縮表8,000億高出許多，主要考量疫情爆發後大舉購債，已讓整體資產負債表膨脹超過一倍至9兆美元，勢必得加快收緊腳步。

至於市場擔憂加速收緊貨幣政策及戰爭等外部因素，恐將導致經濟衰退的可能性，葉家榮分析，本次聯準會表示，在力抗通膨的同時會努力顧及成長動能，然烏俄戰爭及中國防疫封鎖等外部因素實非其所能控制，以美國勞動市場及家庭財富和消費力來看，經濟成長仍具支撐動能，目前經濟動能是放緩而非衰退，聯準會也將致力達成軟著陸目標。

展望後市，葉家榮認為，貨幣政策緊縮、對經濟前景擔憂所帶來的本益比下調，是導致今年全球股市賣壓的主因，預期至6月隨著最新點陣圖的調整、縮表實際執行等，市場調整或有機會告一段落，惟未來聯準會的相關討論仍將牽動短線市場敏感神經，而烏俄戰事及中國疫情動態對經濟的影響也將持續發酵。

有鑒於目前在升息初期的震盪行情中，葉家榮建議，逢震盪下跌時可採「分批買進」具基本面的美股和台股，亦可部分配置具評價優勢且政策已轉向的陸股；債市方面，在升息循環下仍須留意公債殖利率的上行風險，雖然短期市場情緒面對債市較為保守，然目前利差水準已具長期吸引力，建議逢低可分批布局美國非投資等級債券，長期持有可掌握收益機會。