運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、牛、雞、豬的人今年人際關係特別順暢，有魅力、討人喜歡，身邊益友多，貴人雲集，這些人能帶來幸運，身邊好事不斷降臨。

▍1.生肖馬

午馬與寅虎「三合」，三合意味著會遇到合夥合作之類的事情，而且生肖馬在今年還遇到了「正官」吉星，這是一顆會為人帶來貴人的星曜，說明屬馬人在今年的人緣比較好，在生活、工作時，容易得到貴人幫助，還可能會與他人合作，給自己帶來不錯的收益。

▍2.生肖牛

生肖牛今年也遇到了「正官」，與此同時，還有「太陽」入命，這都是主貴人的吉星，預示著屬牛人今年身邊益友如雲，如果屬牛人能抓住機會，多與這些貴人朋友來往，可能就會為自己帶來意想不到的幸運。

▍3.生肖雞

生肖雞在今年有「天乙貴人」入命，不僅能帶來貴人，還會幫你解決一些遇到的困難。所以，屬雞人今年人緣會比較好，容易討身邊人的喜歡，求人辦事比較順利，遇到了什麼阻礙，他人會願意伸出援手，幫你度過難關。

▍4.生肖豬

亥豬與寅虎「六合」，六合是一種天作之合，兩個生肖之間直接相合，沒有其他人介入，這說明兩個人之間目的明確，彼此吸引。屬豬人今年可能會遇到一個一見如故的人，彼此目標相同，互相督促，最終共同成長。所以，屬豬人要是見到這樣的人，可要抓住機會，這就是助你成長的貴人！

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