今天迎接立夏到來，命理師雨揚老師在FB粉絲團分享立夏轉運、補運的秘訣，表示在立夏後陽氣增強，讓大地萬物更加欣欣向榮，好運奔騰，要抓緊時機，為自己轉運、補運。如果年初有立下目標，可以利用立夏的強大能量，幫助自己快速達標，達成理想績效，口袋滿滿，把握這天「借氣補氣」，是最快能轉運、補運的好方法。

立夏轉運補運四大招：

▍1.調作息，旺運氣

雨揚老師分享，作息影響人的健康，健康就是運氣的基礎，想要運氣好，要先顧好作息，人的作息要順應季節的不同進行適當的調整，才能接地氣、調運氣，立夏後白天比較長，太陽較早升起，可以晚一點睡、早一點起來，尤其運勢或身體狀態不好的人，可以多曬早晨的陽光，補充陽氣，以氣調氣，就能增旺自己的運氣。

▍2.喝溫水，進財水

水份對人體來說很重要，雨揚老師表示水就是財，水份不足，財運就會枯竭，夏天悶熱容易流汗，要適度補充身上流失的水份，早上起床就喝一杯溫開水，尤其早上7點到9點是屬於財庫的時辰，這個時間起床曬太陽，喝一杯溫開水，等於調了運氣，又補了財運。

▍3.吃顆蛋，人圓滿

夏天氣溫升高，有些人會食慾不振，雨揚老師分析，如果營養失衡、氣血不足，將導致運勢受阻，雞蛋有蛋白質、維生素、礦物質，可以帶給身體活力和能量，活力充沛的身體就能帶來好運，而且雞蛋象徵圓滿，立夏吃一顆蛋，讓自己整個夏天健康又圓滿，財福圓滿、幸福圓滿。

▍4.進涼補，積財福

雨揚老師建議，立夏這天要幫爸爸以及男性長輩進涼補，預防夏季生瘡，可以喝綠豆薏仁湯、紅豆蓮子湯，幫長輩顧健康就是我們的福氣，等於是幫自己累積福報，讓自己有能力享受財福滿滿的一整年。